В Ер-Ріяді успішно розділили зрощених близнючок із Фіджі — RNZ World

У лікарні King Abdullah Specialist Children’s Hospital у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді медики провели операцію з розділення зрощених близнючок із Фіджі — Джесепелі та Дайсісеа Кікау. За словами їхньої матері, після втручання дівчатка відновлюються у звичайній палаті, самостійно дихають і харчуються.

Як повідомляє RNZ World, мати дівчат Акенета Вулімаїігіладі дізналася про їхній стан під час допологового спостереження в лікарні Суви. Вона виношувала трійню: третя дитина, Хоссана, розвивалася окремо, тоді як дві інші дівчинки були зрощені в ділянці живота й таза.

Діти народилися у вересні 2025 року на 11 тижнів раніше терміну. Джесепелі та Дайсісеа провели майже чотири місяці у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Спершу батьки не хотіли погоджуватися на операцію, бо вважали доньок надто малими, однак згодом вирішили звернутися по спеціалізовану допомогу за кордон.

Безкоштовна операція в Саудівській Аравії

Лікарі на Фіджі шукали можливість провести операцію в лікарнях США, Нової Зеландії, Австралії та Мексики, але родина не мала необхідних коштів. Допомогу запропонувала Saudi Conjoined Twins Program, у межах якої операцію погодилися провести безкоштовно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У липні Акенета Вулімаїігіладі, її чоловік Ватісоні та близнючки вирушили до Ер-Ріяда. Перед операцією батьки дали дочкам також арабські імена: Нура — Джесепелі та Сара — Дайсісеа, висловивши так вдячність уряду Саудівської Аравії.

Операція у дев’ять етапів

Операцію готували два тижні. Її очолив керівник хірургічної служби доктор Абдулла Аль-Рабіа, а до роботи залучили мультидисциплінарну команду з 35 медичних і хірургічних фахівців. Дівчатка мали спільні печінку, частину тонкої кишки, товсту кишку й один анальний канал, а також були зрощені в сечовидільній і статевій системах та мали одну спільну тазову кістку.

Втручання тривало 12 годин 24 хвилини та складалося з дев’яти етапів. Батьки стежили за перебігом операції через спеціальний відеозв’язок, а медперсонал пояснював їм кожен етап у реальному часі. Після відновлення родина планує повернутися на Фіджі, де на дівчаток чекає їхня сестра-трійня Хоссана.

Читай нас у