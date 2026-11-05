В Естонії звернень до невідкладної допомоги поменшало майже на 11 тисяч — ERR News

В Естонії за перші дев’ять місяців року кількість звернень до відділень невідкладної допомоги скоротилася майже на 11 тисяч. Водночас загальне навантаження на лікарні суттєво не зменшилося, оскільки падіння кількості легких випадків супроводжувалося зростанням числа пацієнтів у тяжчому стані, повідомляє ERR News.

Менше легких звернень

Каса медичного страхування Естонії повідомила, що кількість звернень, віднесених до найнижчої — зеленої — категорії тріажу, за рік зменшилася майже на 15 тисяч. Водночас сукупна кількість пацієнтів в інших категоріях зросла приблизно на 3,8 тисячі.

Керівниця служби екстреної медицини Північно-Естонського медичного центру Маріт Мярк зазначила, що до відділення стали рідше звертатися з незначними скаргами. Натомість побільшало пацієнтів із серйозними станами, зокрема тих, кого доправляють машинами швидкої допомоги та хто потребує невідкладного лікування.

Різна динаміка в регіонах

У Тартуській університетській лікарні кількість звернень із незначними скаргами дещо зросла порівняно з попереднім роком, але лишається нижчою за показник 2024 року. За словами лікаря невідкладної допомоги Каарела Уби, за перші дев’ять місяців 2024 року лікарня зафіксувала 15 883 такі звернення, у 2025 році — 13 991, а цього року — 14 259.

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Каса медичного страхування планує посилювати первинну медичну допомогу, зокрема розширювати застосування електронних консультацій. Також там назвали пріоритетом раннє втручання у випадках серцево-судинних захворювань, щоб не допустити погіршення стану до потреби в екстреній допомозі.

Поради напередодні сезону грипу

Маріт Мярк зауважила, що частина пацієнтів досі звертається до відділень невідкладної допомоги з проблемами, які можуть вирішити сімейний лікар або фармацевт. Серед таких причин вона назвала видалення кліщів чи вушної сірки влітку, а також симптоми застуди та грипу в холодний період. У Північно-Естонському медичному центрі кількість звернень для видалення кліщів знизилася з приблизно 250–300 улітку 2025 року до близько 60 до середини серпня цього року.

Людям із легкими симптомами вірусної інфекції фахівчиня порадила в перші дні залишатися вдома, за потреби скористатися швидким тестом або звернутися до фармацевта щодо засобів для полегшення симптомів.

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