В Індії гідродисекція фізрозчином довше полегшувала симптоми — ScienceAlert

Невелике клінічне дослідження в Індії показало, що гідродисекція із застосуванням фізіологічного розчину може довше послаблювати симптоми синдрому зап’ясткового каналу, ніж ін’єкція стероїдного препарату без цієї процедури. Як повідомляє ScienceAlert, полегшення після введення фізрозчину зберігалося протягом шести місяців, тоді як початковий ефект від стероїдних ін’єкцій до цього часу значною мірою зникав.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 39 дорослих, у яких симптоми тривали понад три місяці, попри медикаментозне лікування або використання шин для зап’ястя. Оскільки частина учасників мала синдром в обох руках, загалом дослідники оцінювали 63 зап’ястя.

Кожне зап’ястя випадково віднесли до однієї з трьох груп: гідродисекція лише фізрозчином, ін’єкція стероїду без розділення тканин або гідродисекція з додаванням стероїду до фізрозчину. Усі процедури виконували під ультразвуковим контролем. До ін’єкцій зі стероїдом також додавали місцевий анестетик.

Що показали результати

Під час гідродисекції лікар вводить тонку голку поруч із нервом і впорскує стерильний сольовий розчин, щоб відокремити нерв від тканин, які обмежують його рухливість. За задумом процедури це має зменшити тиск на нерв. Стероїдні ін’єкції, зі свого боку, мають знижувати запалення та набряк.

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Усі три підходи дали початкове полегшення болю, оніміння та труднощів у користуванні рукою. Однак у групі зі стероїдом без гідродисекції біль згодом повертався, тоді як у групі з фізрозчином ефект зберігався. Додавання стероїду до гідродисекції не продемонструвало виразної додаткової переваги.

Ультразвукові обстеження також зафіксували більше зменшення набряку нерва в обох групах гідродисекції, ніж у групі зі стероїдними ін’єкціями без розділення тканин. Водночас дослідження не передбачало групи з плацебо-ін’єкцією, тому окремо оцінити вплив очікувань пацієнтів неможливо.

Процедура тривала приблизно 15 хвилин і не потребувала госпіталізації. Серйозних ускладнень не зафіксували: у деяких учасників були нетривалі біль і набряк, а одна людина відчула поколювання під час введення голки без подальших неврологічних наслідків. Автори зазначають, що для підтвердження результатів потрібні більші дослідження з тривалішим спостереженням. Роботу опублікували в журналі Radiology.

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