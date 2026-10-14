В Італії здорові рослинні раціони пов’язали з кращим нюхом — News-Medical

Дослідники в Італії встановили, що здорові харчові раціони з перевагою рослинних продуктів пов’язані з кращою здатністю розпізнавати запахи та нижчою імовірністю гіпосмії — послаблення нюху. У дослідженні взяли участь 6690 дорослих із регіону Південний Тіроль, повідомляє News-Medical.

Як оцінювали нюх і раціон

Науковці використали дані популяційного дослідження Cooperative Health Research in South Tyrol. Середній вік учасників становив 44,5 року, 54% із них були жінками. Раціон оцінювали за анкетою про частоту споживання продуктів протягом попереднього року, а нюх — за допомогою тесту Sniffin’ Sticks, що передбачає ідентифікацію 16 запахів.

Учасників, які правильно визначили не більш як 12 запахів, відносили до групи з гіпосмією. Дослідники порівнювали результати з кількома індексами якості раціону, зокрема середземноморським раціоном, Alternate Healthy Eating Index 2010 та показниками рослинного харчування. У статистичних моделях враховували вік, стать, освіту, індекс маси тіла, куріння, гіпертонію, загальну калорійність раціону та дотримання спеціальної дієти.

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Фрукти й овочі пов’язали з кращими результатами

Вища прихильність до здоровіших моделей харчування була помірно пов’язана з вищими шансами належати до групи з кращою нюховою функцією. Такий зв’язок зафіксували для індексу здорового харчування AHEI, середземноморського раціону, загального та здорового індексів рослинного харчування.

Більше споживання фруктів і овочів також асоціювалося з кращим розпізнаванням запахів і нижчою імовірністю гіпосмії. Натомість раціон, у якому переважали менш корисні рослинні продукти, був пов’язаний із гіршими показниками нюху та вищою імовірністю його послаблення.

Автори застерігають, що дослідження має поперечний дизайн, тому не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок. Тобто результати не доводять, що саме раціон покращує нюх: можливий і зворотний зв’язок, за якого порушення нюху впливає на вибір їжі. Дані про харчування учасники повідомляли самостійно, а тест оцінював лише здатність ідентифікувати запахи.

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