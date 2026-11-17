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В обласній клінічній лікарні Івано-Франківська вперше провели мікросудинну реконструкцію молочної залози після онкологічного захворювання.

Хірурги відновили груди за допомогою власних тканин пацієнтки — шкіри та жирової клітковини з нижньої частини живота, зберігши м’язи й нерви.

Жінці середнього віку раніше видалили молочну залозу через рак. Для реконструкції лікарі застосували методику DIEP flap: перенесли тканини живота та за допомогою мікрохірургічної техніки з’єднали їхні судини із судинами в ділянці грудей.

Операція тривала близько 9–10 годин. До неї долучилися шестеро хірургів, а також анестезіологічна та медсестринська бригади.

Наразі пацієнтка почувається добре та готується до виписки. Попереду на неї чекає реабілітація, а на наступних етапах лікарі планують відновити сосок і ареолу та, за потреби, провести додаткову корекцію.

Джерело: пресслужба Івано-Франківської обласної клінічної лікарні

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