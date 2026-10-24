В Ізраїлі виявили різкі зміни організму під час переходу до менопаузи — Jerusalem Post

Дослідники Інституту Вейцмана в Реховоті, Ізраїль, виявили, що під час переходу до менопаузи в організмі жінок відбуваються різкі зміни низки фізіологічних показників. Вони стосуються, зокрема, стану кісток, функцій печінки та нирок, а також рівнів холестерину. Про результати дослідження повідомляє Jerusalem Post.

Аналіз понад 300 мільйонів тестів

Науковці проаналізували понад 300 мільйонів результатів лабораторних аналізів більш ніж мільйона жінок в Ізраїлі та США. Дані походили з медичних записів ізраїльської лікарняної каси Clalit Health Services і Національного дослідження здоров’я та харчування США, зібраних упродовж 20 років.

Команда професора Урі Алона вивчила 90 видів лабораторних тестів і зафіксувала різкі зміни у 52 із них. За даними авторів, вони не обмежуються зниженням рівня статевих гормонів і втратою фертильності. У чоловіків аналогічного віку дослідники не виявили подібного стрибка показників, а у жінок, які отримували гормональну терапію, зміни були менш вираженими.

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Зміни до останньої менструації

Для аналізу великих масивів даних науковці застосували обчислювальний метод, натхненний астрономічними підходами до корекції телескопічних зображень. Він дав змогу врахувати різницю у віці, коли в різних жінок настає менопауза, та точніше відстежити динаміку показників.

Дослідники зазначили, що поступові зміни починаються приблизно за десятиліття до менопаузи, посилюються в останні роки перед останньою менструацією, а в період останньої менструації відбувається різкий зсув. Серед клінічно значущих змін автори назвали зниження мінеральної щільності кісткової тканини, зміни показників печінки та зростання рівнів ліпідів і тригліцеридів, які є чинниками ризику серцево-судинних захворювань.

Дослідження мало спостережний характер, тому не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Дані щодо гормональної терапії також базуються на невеликій частці жінок, які її застосовували. Команда планує клінічне випробування гормональної терапії до останньої менструації, щоб оцінити її вплив на здоров’я кісток і мозку. Результати опублікували в журналі Nature Medicine.

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