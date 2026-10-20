В Ізраїлі запустили ШІ-систему для спілкування дітей у лікарні — Jerusalem Post

Дитячий медичний центр Clalit-Schneider в Ізраїлі спільно з організацією Code for Israel запустив систему на основі штучного інтелекту для дітей, які не можуть говорити. Вона допомагає їм спілкуватися з медиками та членами родини. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Картки за п’ять хвилин

Система створює індивідуальні комунікаційні картки, які можна роздрукувати менш ніж за п’ять хвилин. Їх адаптують до потреб дитини, її віку, мови, статі та походження. Раніше підготовка персоналізованих карток могла тривати кілька годин.

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Картки дають змогу дитині повідомити про біль або страх, попросити про допомогу чи висловити бажання побачити батьків. Вони можуть бути потрібними пацієнтам із наявними мовленнєвими труднощами, дітям, яким для лікування необхідна вентиляція, а також тим, хто ще не навчився писати або надто слабкий для цього.

Оновлення та спільний доступ

Створені картки можна оновлювати, передавати фахівцям і зберігати в бібліотеці для повторного використання. Керівниця служби патології мовлення Clalit-Schneider Ошрат Селла Вайсс заявила, що система має допомогти більшій кількості дітей висловлювати свої потреби та активніше брати участь у лікуванні. Генеральний директор Code for Israel Ідан Ролл додав, що рішення також дасть медичним командам змогу приділяти більше часу пацієнтам.

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