В ОАЕ жінці після 10 років болю діагностували артрит — The National

В ОАЕ 26-річній Афні Шанавас після десяти років болю, який лікарі раніше пов’язували зі стресом, діагностували запальну поліартропатію та анкілозивний спондиліт. Перші скарги на біль з’явилися в неї у 16 років: під час шкільних іспитів їй ставало дедалі важче писати, також вона постійно відчувала втому.

Як повідомляє The National, Шанавас зверталася до ортопедів і неврологів, однак їй переважно призначали знеболювальні та відпочинок. Один із лікарів припустив, що біль може бути пов’язаний із надмірним тиском через її успіхи в навчанні та спорті. Її також скерували до психолога, оскільки медики вважали біль психосоматичним.

Обстеження у ревматолога

У 17 років, коли Шанавас навчалася у випускному класі, її шия втратила рухливість. Її госпіталізували для невідкладного лікування через побоювання щодо інсульту, однак згодом лікарі його виключили. Причину симптомів не могли встановити й після консультацій в ОАЕ та Індії.

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До ревматологічних обстежень у Шарджі привів невеликий поріз пальця, який не загоювався. Аналіз на антинуклеарні антитіла був позитивним, хоча кілька інших показників виявилися негативними. Під час вагітності Шанавас відклала подальші обстеження, а після вагітності її симптоми посилилися. Після цього їй провели додаткові дослідження та встановили діагнози.

Хвороба може проявлятися в молодому віці

Запальна поліартропатія, або поліартрит, є автоімунним станом, за якого запалення уражає п’ять або більше суглобів. Анкілозивний спондиліт зазвичай вражає хребет і таз, обмежуючи рухливість. Шанавас, яка очолює напрям інклюзії та добробуту в The Oxford School у Дубаї, сказала, що не очікувала такого діагнозу, оскільки вважала артрит хворобою літніх людей.

Ревматологиня з Дубая Хумейра Бадша наголосила, що артрит може виникати в будь-якому віці залежно від його різновиду. Ранніми симптомами можуть бути біль, скутість, набряк суглобів і труднощі з рухом. Шанавас отримує біологічні ін’єкції раз на два тижні та інші препарати для контролю симптомів.

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