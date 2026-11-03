В Окситанії навчать ще 100 фізіотерапевтів розпізнавати ураження шкіри — France 24

У французькому регіоні Окситанія регіональна влада профінансує навчання ще 100 фізіотерапевтів користуватися дерматоскопами для виявлення підозрілих уражень шкіри. Рішення ухвалили після річного пілотного проєкту, у межах якого близько 50 волонтерів-фізіотерапевтів допомогли виявити шість випадків раку шкіри — чотири карциноми та дві меланоми.

Ініціатива є відповіддю на нестачу дерматологів у Франції, де щороку діагностують приблизно 200 тисяч випадків раку шкіри. Як повідомляє France 24, половині французьких дерматологів уже понад 60 років, а щороку в країні готують лише близько 100 нових фахівців. Уряд Франції також оголосив про додаткові 27 місць для стажерів-дерматологів на рік.

Запис займають за хвилини

У клініці в Сен-Мор-де-Фоссе, передмісті Парижа, дерматолог Ромен Прюдом відкриває запис на наступний день увечері. За його словами, усі доступні місця бронюють упродовж трьох хвилин. Один із пацієнтів приїхав із Реймса, подолавши 130 кілометрів, щоб видалити меланому.

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Дерматолог П’єр Хаманн зазначив, що тиск на фахівців значний, оскільки пацієнти часто тривалий час не можуть отримати допомогу. Він також заперечив твердження, що дерматологи нібито віддають перевагу косметичним процедурам: за наведеними ним даними досліджень, така робота становить менш як 5% їхньої річної діяльності.

Фізіотерапевти та ШІ як допоміжні інструменти

У південній Франції навчені фізіотерапевти під час звичайних прийомів можуть помічати потенційно небезпечні родимки та надсилати їхні зображення дерматологам для оцінки. Автор ініціативи, дерматолог Жорж Бес, пояснив, що такі фахівці можуть побачити ураження, про які пацієнти не подумали повідомити або побоялися показати.

Інший підхід застосовує центр France Dermatologie в Газерані поблизу Парижа: система з 92 датчиків створює тривимірний аватар пацієнта та впорядковує дані про ураження шкіри. Дерматологи, які співпрацюють із центром, аналізують ці дані та встановлюють діагноз. За словами керівника мережі Етьєна Варле, технологія допомогла виявити 30 меланом за перший рік роботи. Обстеження коштує 84 євро та не відшкодовується національною системою медичного страхування Франції, оскільки дерматолога на місці немає. У країні вже відкрили п’ять таких центрів, однак системи скринінгу зі штучним інтелектом ще не отримали офіційного схвалення професійного об’єднання дерматологів.

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