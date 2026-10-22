В Онтаріо надмірний набір ваги пов’язали з тяжкими ускладненнями — News-Medical

Дослідники Університету Макмастера проаналізували понад мільйон вагітностей в Онтаріо, Канада, і виявили: надмірний набір ваги під час вагітності пов’язаний із вищим ризиком тяжких материнських ускладнень незалежно від початкового індексу маси тіла. Про результати повідомляє News-Medical.

Дані понад мільйона вагітностей

Автори використали дані реєстру пологів BORN Ontario. Серед досліджених вагітностей 53% супроводжувалися набором ваги, що перевищував чинні рекомендації, а 19% — набором нижче рекомендованого рівня. Загалом науковці виявили понад 15 тисяч випадків тяжкої материнської захворюваності.

Серед прикладів таких ускладнень у дослідженні названо кровотечу, прееклампсію та госпіталізацію до відділення інтенсивної терапії під час пологів. Підвищений ризик за надмірного набору ваги спостерігали в усіх категоріях індексу маси тіла.

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Вплив супутніх захворювань

Люди з наявними до вагітності діабетом, астмою або підвищеним артеріальним тиском мали приблизно удвічі вищий ризик тяжких материнських ускладнень. Якщо набір ваги виходив за межі рекомендованого діапазону, ризики зростали ще більше.

Дослідники також встановили, що в деяких групах за індексом маси тіла недостатній набір ваги був пов’язаний із вищим ризиком тяжких наслідків для матері. Провідна авторка роботи Сахар Хадеміур зазначила, що маса тіла до вагітності давно вважається чинником ризику, однак дослідники прагнули з’ясувати, чи впливає на ускладнення саме зміна ваги протягом вагітності.

Роботу опублікували 22 жовтня 2026 року в журналі JAMA Network Open. Старша авторка дослідження Лора Андерсон заявила, що підтримка здорового набору ваги потребує не лише індивідуальних консультацій, а й ширших стратегій для створення сприятливих умов перебігу вагітності.

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