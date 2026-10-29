В Онтаріо зафіксували 2377 випадків кору — News-Medical

В Онтаріо, Канада, спалах кору тривав 49 тижнів — від 28 жовтня 2024 року до 6 жовтня 2025-го — і включав 2377 випадків. Він сприяв тому, що Канада в листопаді 2025 року втратила статус елімінації кору, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в The BMJ.

Більшість випадків — серед невакцинованих

Науковці проаналізували дані системи епіднагляду Онтаріо. Із 2377 випадків 2064 були підтвердженими, а 313 — імовірними. Близько 90% випадків сталися серед членів спільнот з історично низьким рівнем вакцинації, які мають тісні соціальні зв’язки в Канаді, США, Мексиці та інших країнах. Поширення за межі цих спільнот було обмеженим.

Серед усіх хворих 73% становили люди віком 19 років або менше. Невакцинованими були 2121 пацієнт, або 89% від загальної кількості; ще у 97 людей, або 4%, статус вакцинації був невідомим. Канада набула статусу країни без кору у 1998 році після запровадження дводозової схеми щеплення та національної програми надолужувальної вакцинації для школярів.

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Госпіталізації та поширення штаму

Із цим спалахом пов’язали 166 госпіталізацій, зокрема 13 госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії. Також зареєстрували 51 випадок інфікування під час вагітності, 10 випадків вродженого кору, один випадок енцефаліту та смерть одного немовляти.

Лабораторні дослідження виявили окремий штам вірусу кору, який згодом фіксували в інших частинах Канади, а також у США, Мексиці та Нідерландах. Дослідники застерегли, що фактична кількість випадків і ускладнень може бути більшою, ніж зафіксовано в даних епіднагляду. На їхню думку, для запобігання новим спалахам необхідні зміцнення систем імунізації, підвищення охоплення вакцинацією та культурно адаптована взаємодія з громадами для посилення довіри до щеплень.

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