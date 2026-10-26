В Онтаріо, Канада, звернення до відділень невідкладної допомоги, пов’язані з уживанням психоактивних речовин, серед жінок, які народжували та мали дітей віком до 18 років, у 2008–2024 роках у середньому зростали майже на 5% щороку. У групі жінок без дітей цей показник зростав менш ніж на 2% на рік, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження в Canadian Medical Association Journal.

Дані понад 2 млн жінок

Дослідники проаналізували дані ICES щодо жінок Онтаріо, які народжували та мали щонайменше одну дитину до 18 років. До вибірки увійшли 988 106 таких жінок, яких зіставили за віком з 1 198 063 жінками без дітей.

Найшвидше показник зростав у 2014–2018 роках — у середньому на 11% щорічно. Надалі темп зростання знизився до 2% на рік. Кількість госпіталізацій, пов’язаних з уживанням речовин, серед матерів зросла з 99 до 259 на 100 тисяч людино-років; у групі жінок без дітей — зі 136 до 209.

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Найбільше зростання серед молодих матерів

Серед матерів віком до 25 років звернення до невідкладної допомоги через вживання речовин збільшувалися приблизно на 8% щороку, тоді як серед інших жінок — на 2%. Автори зазначають, що дослідження не встановлює, чи пов’язане зростання безпосередньо з материнством або батьківством. На їхню думку, вищі показники серед молодших матерів можуть бути пов’язані з іншими чинниками, які одночасно впливають на раннє народження дітей і ризик уживання речовин.

Найбільше відносне зростання фіксували для амфетамінів, канабісу й опіоїдів. Водночас алкоголь у 2024 році залишався найпоширенішою речовиною, пов’язаною з такими випадками: на нього припадало 46% звернень до відділень невідкладної допомоги та 41% госпіталізацій серед матерів. Загалом такі звернення й госпіталізації залишалися рідкісними та стосувалися приблизно 0,5% матерів.

Автори закликали розвивати підтримку для молодих батьків, зокрема інтегровані послуги з лікування залежностей і психічного здоров’я, а також програми, що враховують обов’язки з догляду за дітьми.

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