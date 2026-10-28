В Україні 78% медзакладів можуть працювати автономно — МОЗ

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Станом на 1 жовтня 2026 року 78% медичних закладів спроможної мережі в Україні можуть автономно працювати під час перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначили в МОЗ, на початку року таких закладів було 52%. Для роботи без централізованого постачання лікарні забезпечують генераторами, автономними котельнями та свердловинами, а частина також має сонячні панелі.

На початок жовтня, усі заклади спроможної мережі мають генератори. Автономні котельні є у 94% закладів, свердловини — у 78%, а сонячні панелі — у 42%.

Загалом медзаклади накопичили 4,6 тис. тонн пального, яке потрібне для роботи обладнання під час перебоїв з електропостачанням.

Зазначається, що МОЗ разом з іншими державними органами та міжнародними партнерами постачає додаткові генератори й реалізує проєкти зі встановлення автономних котелень, сонячних електростанцій та іншого енергетичного обладнання.

Підготовку медзакладів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років визначив наказ МОЗ від 22 вересня 2026 року № 1394.

Мета заходів — допомогти лікарням працювати під час перебоїв із централізованим постачанням енергоресурсів і не переривати надання медичної допомоги.

Джерело: РБК-Україна

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