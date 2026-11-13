В Україні почали надходити перші вакцини проти грипу

0:00 / 0:00

До лікарень та аптек України вже надходить французька вакцина «Ваксігрип». Цього сезону поставили 266 тисяч доз — у 2,5 раза більше, ніж торік.

Ще 140 тисяч доз вакцини корейського виробництва проходять лабораторний контроль, повідомили в МОЗ.

Препарат захищає від трьох штамів грипу: A/H1N1, A/H3N2 та B/Victoria. Перехід на тривалентні вакцини пов’язаний з оновленими рекомендаціями ВООЗ, оскільки лінію B/Yamagata не виявляють у циркуляції з березня 2020 року.

У МОЗ наголошують, що щорічна вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики грипу. Щеплення рекомендоване протягом усього епідемічного сезону, але не входить до переліку безоплатних за Національним календарем.

Джерело: МОЗ України

Вакцини проти сезонного грипу вже надійшли в Україну та можуть з'явитися в аптеках і медичних закладах найближчими днями після завершення обов'язкових процедур лабораторного контролю.

В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

Читай нас у