В Україні поки немає сплеску грипу — вірусологиня

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В Україні наразі не фіксують різкого зростання захворюваності на ГРВІ, а в Києві лабораторно підтверджених випадків грипу поки не виявили.

Про це повідомила вірусологиня Алла Мироненко в коментарі Укрінформу. За її словами, серед населення циркулюють аденовіруси, риновіруси, парагрип і мікоплазма пневмонії.

Водночас цього сезону очікується поширення грипу A(H3N2), A(H1N1) та грипу B. Найбільш уразливими до тяжкого перебігу хвороби залишаються люди похилого віку та діти дошкільного віку.

Вірусологиня також зазначила, що щеплення від грипу в Україні отримують менш як 0,5% населення.

Джерело: Укрінформ.

В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

В Україні розпочався епідсезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 2026–2027 років, який триватиме до 23 травня 2027 року.

В Україні вже 115 тисяч громадян пройшли безкоштовний скринінг здоров’я в межах державної програми, яка дозволяє виявляти ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем ще на ранніх етапах.

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