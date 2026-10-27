В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, діти можуть одночасно підхоплювати два віруси

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В Україні зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень із 12 до 18 жовтня захворіли 106 384 людини, з них понад 64,6 тисячі — діти. Це на 3,4% більше, ніж попереднього тижня.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

Сімейна лікарка Маріанна Когут звернула увагу на випадки мікст-інфекцій, коли людина одночасно заражається двома різними вірусами. Через це симптоми можуть виникати хвилями. Найчастіше хворі скаржаться на нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель.

За даними Центру громадського здоров’я, у досліджених зразках за 12–18 жовтня вірусів грипу не виявили. Натомість зафіксували циркуляцію коронавірусу SARS-CoV-2, риновірусів, аденовірусів та інших респіраторних збудників.

Додатковою проблемою залишається затримка постачання вакцин проти грипу. Водночас епідемічна ситуація в Україні залишається контрольованою, а рівень захворюваності в усіх областях відповідає фоновим показникам.

Джерело: Главком (LB.ua, Центр громадського здоров’я)

Упродовж 43-го тижня 2026 року в Києві зареєстрували 7 570 нових випадків захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

В Україні поки немає сплеску грипу — вірусологиня.



В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.



В Україні розпочався епідсезон захворюваностіна грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 2026–2027 років, який триватиме до 23 травня 2027 року.

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