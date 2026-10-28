В Університеті Юти виявили резервний механізм живлення серця — News-Medical

Дослідники Університету Юти виявили клітинний механізм, який допомагає серцю підтримувати виробництво енергії під час навантаження. Серцевий м’яз може одночасно використовувати глюкозу та лактат, розділяючи ці процеси між різними частинами клітини, повідомляє News-Medical.

Як серце використовує два джерела енергії

У більшості тканин активніше використання глюкози ускладнює використання лактату, і навпаки. Однак у серці ці два джерела вуглеводної енергії можуть задіюватися паралельно. Вчені з’ясували, що глюкоза використовується для виробництва енергії в цитозолі — основному внутрішньоклітинному середовищі, тоді як лактат використовується в мітохондріях.

Таке просторове розділення дає змогу двом реакціям, що виробляють енергію, відбуватися одночасно. За даними дослідників, у повсякденному житті цей процес переважно не є критично необхідним, однак має важливе значення для запобігання серцевій недостатності за умов навантаження на серце.

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Роль молекули MCT1

Ключову роль у цьому механізмі відіграє молекула MCT1, яка транспортує лактат усередину мітохондрій. Генетичні мутації MCT1 перешкоджають надходженню лактату до мітохондрій, порушують енергетичний баланс серця та за стресу можуть призводити до серцевої недостатності.

Старший автор дослідження, доцент біохімії Університету Юти Грегорі Дакер назвав цей механізм критично важливою резервною системою для роботи серця. Науковці зазначили, що результати можуть допомогти визначити нові терапевтичні цілі для підтримки енергетичного обміну серцевого м’яза під час серцевої недостатності.

Роботу опублікували в журналі Nature під назвою MCT1-dependent mitochondrial lactate import sustains cardiac metabolism.

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