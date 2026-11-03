В Університеті Нагої розробили метод для пошуку джерела запалення — News-Medical

Дослідники Університету Нагої в Японії розробили метод аналізу позаклітинних везикул у крові та сечі, який у майбутньому може допомогти встановлювати джерело хронічного запалення в організмі. Технологія дає змогу одночасно зчитувати білки на поверхні окремих везикул і мікроРНК усередині них, повідомляє News-Medical.

Інформація про тканини та запалення

Позаклітинні везикули — це дрібні частинки, оточені мембраною, які клітини виділяють в організмі. Вони містять молекулярну інформацію про клітини свого походження: мембранні білки можуть вказувати на тип тканини, а мікроРНК усередині — відображати стан цих клітин.

Зазвичай для вимірювання внутрішніх мікроРНК мембрану везикул руйнують, через що інформація від багатьох частинок змішується. Новий підхід має дозволити пов'язувати дані про внутрішній вміст однієї везикули з білками на її поверхні, не порушуючи мембрану.

Для цього команда використала листи з целюлозних нановолокон, виготовлених із деревної целюлози. Їхні нанорозмірні пори здатні захоплювати й утримувати позаклітинні везикули. Під час висушування частинки зближуються, що сприяє злиттю їхніх мембран із ліпідними наночастинками. Останні доставляють усередину молекулярні зонди, які починають флуоресціювати після зв'язування з визначеною мікроРНК.

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Перевірка на моделі запалення нирок

Метод протестували на лабораторній моделі хронічного активного антитіло-опосередкованого відторгнення трансплантата нирки. Дослідники впливали запальними сигналами на клітини нирок людини, виявили 71 мікроРНК зі зміненою експресією у вивільнених везикулах і зосередилися на miR-1246. Також вони обрали білок DPYS, пов'язаний із нирками, як маркер походження везикул.

За оцінкою авторів, miR-1246 містилася приблизно в одній із десяти везикул від нестимульованих клітин нирок і приблизно в чотирьох із десяти — після запальної стимуляції. У зразках сечі реципієнтів ниркових трансплантатів із таким відторгненням везикули, що одночасно несли DPYS і miR-1246, траплялися частіше, ніж у пацієнтів з імунними захворюваннями без переважного ураження нирок та у здорових добровольців.

Автори планують поліпшити вилучення частинок, спростити процедуру на основі целюлозних нановолокон і перевірити підхід у більших клінічних дослідженнях. Роботу опублікували в журналі Cell Reports Physical Science.

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