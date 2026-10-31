Вакцина на основі бактеріофага зменшила ризик пухлин у мишей — News-Medical

Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили нанорозмірну платформу для персоналізованих протиракових вакцин на основі модифікованого бактеріофага M13. В експериментах на мишах вакцина з вищою щільністю пухлинного антигену суттєво зменшувала ймовірність розвитку пухлин товстої кишки, повідомляє News-Medical.

Керована щільність антигенів

M13 — нешкідливий для людини бактеріофаг із одноланцюговою ДНК у білковому капсиді. Науковці модифікували білок його оболонки pVIII, приєднуючи до нього антиген — мішень, проти якої має формуватися імунна відповідь. Щільність таких антигенів на поверхні фага регулювали, додаючи до білкової послідовності одну або дві негативно заряджені амінокислоти. Її також можна було точніше налаштувати генетичною мутацією, що уповільнює виробництво антигенного білка.

Дослідники також змінили послідовність ДНК вірусу, щоб посилити його властивості ад'юванта — компонента, який стимулює імунну відповідь. Одноланцюгова ДНК M13 активує шлях TLR9, що є частиною вродженої імунної системи. Таким чином, параметри антигену й ад'ювантні властивості платформи можна генетично контролювати.

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Результати випробувань на мишах

Спершу команда створила фаги з модельним антигеном SIINFEKL, щільність якого становила від 6% до 70%. У мишей порівняли вакцини із щільністю антигену 6% та 35%. Захиснішим виявився варіант із 35%: після вакцинації тварини рідше формували пухлини після введення клітин меланоми, що експресували SIINFEKL. У цих мишей також утворювалося більше Т-клітин, спрямованих проти цього антигену. Автори пов'язують це, зокрема, з активнішим поглинанням вакцин із вищою щільністю антигенів дендритними клітинами.

В окремому досліді вчені використали неоантиген ADPGK, який у застосованій мишачій моделі специфічно експресувався пухлинами товстої кишки. Після введення вакцини з вищою щільністю антигену у тварин значно рідше розвивалися такі пухлини. Автори вважають, що модульність платформи дає змогу замінювати антигени залежно від особливостей конкретної пухлини, однак результати цієї роботи отримано саме в дослідах на мишах.

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