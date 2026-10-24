Вакцина, спрямована на KRAS, викликала імунну відповідь у 98,9% пацієнтів — News-Medical

Експериментальна вакцина, спрямована на мутації гена KRAS, викликала посилену Т-клітинну імунну відповідь у 89 із 90 оцінених пацієнтів із раком підшлункової залози. Йдеться про результати рандомізованого клінічного дослідження другої фази, яке очолили дослідники Mayo Clinic, повідомляє News-Medical.

Результати випробування

У дослідженні взяли участь 144 пацієнти з раком підшлункової залози I–III стадій і мутаціями KRAS. До початку випробування всі вони перенесли операцію та хіміотерапію, а візуалізаційні обстеження не виявили видимих ознак пухлини. Вакцину отримували 96 учасників, ще 48 перебували під спостереженням.

Дослідження не досягло первинної мети — статистично значущого поліпшення безрецидивної виживаності для всієї групи. Медіанна безрецидивна виживаність становила 23,8 місяця у групі вакцинації та 21,2 місяця у групі спостереження, однак ця різниця не була статистично значущою.

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Імунна відповідь і наступне дослідження

Серед 90 учасників, яких можна було оцінити щодо імунної відповіді, 89, або 98,9%, мали посилення Т-клітинної відповіді на мутований KRAS. Понад вісім із десяти оцінених пацієнтів продемонстрували KRAS-специфічну відповідь, що більш ніж у дев’ять разів перевищувала показник до вакцинації. Учасники з таким рівнем реакції мали довший період без повернення хвороби, проте цей висновок отримали в межах пошукового аналізу.

Вакцина націлена на сім поширених мутацій KRAS і розроблена для того, щоб у лімфатичних вузлах допомагати Т-клітинам розпізнавати ракові клітини з мутованим KRAS. Мутації цього гена наявні приблизно у 90% випадків протокової аденокарциноми підшлункової залози — найпоширенішого типу цього раку. Дослідники також зафіксували стійку імунну відповідь щонайменше через 46 тижнів від початку дослідження у 95,5% придатних до оцінки учасників.

Дослідники планують клінічне випробування третьої фази, щоб перевірити, чи здатна вакцина відтермінувати або запобігти поверненню захворювання. Дані щодо загальної виживаності наразі не доступні.

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