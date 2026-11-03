Ватикан підтвердив готовність Папи Лева до поїздки після операції — The Independent

У Ватикані заявили, що Папа Лев має добрий стан здоров’я та готовий вирушити у 12-денну поїздку до Уругваю, Аргентини й Перу. Візит має розпочатися у п’ятницю — менш ніж через чотири тижні після операції з видалення нижньої частки правої легені через рак.

Як повідомляє The Independent, речник Ватикану Маттео Бруні заявив, що понтифік почувається добре, а йдеться про стан, від якого одужують після хірургічного втручання. За його словами, відновлення Папи Лева достатньо просунулося, тому спеціальних медичних заходів під час візиту не планують.

Маршрут не змінювали

71-річний Папа Лев має відвідати 10 міст, подолати близько 31 тисячі кілометрів, здійснити 12 авіаперельотів і два перельоти гелікоптером. У програмі заплановано 36 виступів, а початковий маршрут, за словами представників Ватикану, не зазнав змін.

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Разом із делегацією поїдуть медики, які зазвичай супроводжують понтифіка у закордонних візитах, а також буде стандартний супровід автомобілів швидкої допомоги.

Лікування та висота в Андах

Папі діагностували аденокарциному легені. Після аналізу тканин хірурги встановили, що захворювання було локалізованим, тому подальших медичних втручань не знадобилося.

Одним із пунктів маршруту стане перуанське місто Куско, розташоване в Андах на висоті 3399 метрів над рівнем моря. Фахівці з онкології, яких цитує видання, зазначили, що складний графік, численні перельоти та перебування на висоті можуть вимагати запобіжних заходів щодо оксигенації, відпочинку та контролю втоми.

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