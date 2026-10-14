Вчені описали імунний бар’єр при метастатичному колоректальному раку — News-Medical

Міжнародна група дослідників за участю Університету Хоккайдо, Університету Південної Флориди та лікарні Tampa General Hospital описала механізм, який може допомагати метастатичному колоректальному раку уникати імунної атаки. Як повідомляє News-Medical, ключову роль у цьому процесі може відігравати сигнальний шлях сфінгозин-1-фосфату та його рецептора S1PR3.

Ліпідний баланс у мікрооточенні

Раніше поширена модель «сфінголіпідного реостата» передбачала, що підвищення рівня сфінгозин-1-фосфату, або S1P, сприяє росту пухлинних клітин, тоді як вищий рівень церамідів запускає їхню загибель. Автори нового дослідження дійшли висновку, що цей дисбаланс виникає переважно не всередині ракових клітин, а в мікрооточенні пухлини.

Команда проаналізувала 574 зразки тканин раку товстої кишки людини за допомогою просторового картування. Зі поширенням колоректального раку в тканинах зростали рівні ліпідів, пов’язаних із ростом пухлини, а рівень довголанцюгового цераміду, який пов’язують із загибеллю ракових клітин, істотно знижувався.

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Бар’єр для Т-клітин

Просторовий аналіз показав, що молекули, які виробляють і сприймають сигнали виживання, концентруються в навколишній стромальній тканині та спеціалізованих імунних клітинах. За висновком науковців, це підтримує хронічне запалення й перешкоджає цитотоксичним Т-клітинам наближатися до пухлини.

Дослідники також визначили сигнатуру з трьох генів. Її висока активність була пов’язана з пізніми стадіями захворювання, поширенням пухлини до лімфатичних вузлів, нижчою виживаністю пацієнтів і слабшою відповіддю на стандартні препарати імунотерапії. У лабораторних експериментах блокування S1P і S1PR3 дало змогу цитотоксичним Т-клітинам знову атакувати ракові клітини.

Автори вважають інгібування шляху S1P/S1PR3 перспективним напрямом для поєднання з імунотерапією при поширеному колоректальному раку. Результати опубліковано в Journal of Experimental and Clinical Cancer Research.

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