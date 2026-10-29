Вчені виявили 127 ділянок ДНК, пов’язаних із ризиком Альцгеймера — News-Medical

Міжнародна група науковців під керівництвом дослідників Університету Осло та Університетської лікарні Осло в Норвегії виявила 127 ділянок людської ДНК, пов’язаних із ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Із них 48 генетичних ділянок раніше не були описані в такому контексті. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Nature.

Дослідники проаналізували генетичні дані близько 2,8 мільйона людей, серед яких було 183 620 осіб із хворобою Альцгеймера. У роботі об’єднали дані 30 дослідницьких груп у межах міжнародного Psychiatric Genomics Consortium.

Роль імунних клітин мозку

Дослідження надало додаткові генетичні свідчення ролі мікроглії — імунних клітин мозку, які, зокрема, очищують тканини від шкідливих речовин і пошкодженого клітинного матеріалу. Науковці пов’язали генетичні сигнали з активацією мікроглії, залученням імунних клітин та процесами очищення в мозку.

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Також були виявлені гени, що можуть бути пов’язані з переробкою амілоїду, відновленням нервових клітин, активацією астроцитів і підтриманням захисного ізоляційного шару навколо нервових волокон. Окремо автори вперше визначили кілька специфічних типів нейронів, для яких генетичні сигнали були вираженішими. Це може відкрити нові напрями дослідження механізмів розвитку захворювання.

Генетичний ризик і подальші дослідження

Автори оцінили, що поширені генетичні варіанти сукупно пояснюють близько 16% відмінностей у ризику хвороби Альцгеймера між людьми. Це майже втричі більше за попередні оцінки на рівні близько 5%. Вищий показник значною мірою пов’язаний зі статистичним методом, який точніше враховує вплив гена APOE.

Водночас дослідники наголошують, що цей показник стосується популяції, а не окремої людини, і не означає, що генетичний тест здатен передбачити розвиток хвороби. На ризик також впливають вік, довкілля та інші біологічні й особисті чинники. Розроблені моделі генетичного ризику нині мають переважно дослідницьке застосування, а встановлені генетичні зв’язки потребують подальшої перевірки перед можливим використанням для створення ліків.

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