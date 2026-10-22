Вчені виявили 7 білків крові, пов’язаних з агресивним раком простати — News-Medical

Дослідники Оксфордського центру популяційного здоров’я виявили сім білків у крові, рівень яких був пов’язаний із майбутнім ризиком агресивного раку передміхурової залози. Вони проаналізували понад 6 тисяч білків у зразках крові чоловіків, зібраних задовго до встановлення діагнозу, повідомляє News-Medical.

Дослідження тривало близько 16 років

Науковці вивчили зразки крові 982 чоловіків, у яких згодом діагностували рак передміхурової залози, а також випадково відібраної групи з 1573 учасників Європейського проспективного дослідження раку та харчування EPIC. За учасниками спостерігали приблизно 16 років.

Дванадцять білків були пов’язані з раком простати, який діагностували більш ніж через 15 років після забору крові. Серед них — GZMK, білок, який виробляють імунні клітини та який бере участь у розпізнаванні й знищенні аномальних клітин. За оцінкою авторів, це може вказувати на роль імунних процесів у стримуванні хвороби задовго до її виявлення.

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Зв’язок із тяжкими формами хвороби

Окремо дослідники визначили сім білків, пов’язаних з агресивними формами раку. Білок ANKRD1 послідовно асоціювався з кількома тяжкими варіантами захворювання, зокрема з випадками метастазування або смертельними формами. Інші результати стосувалися процесів взаємодії ракових клітин із навколишніми тканинами та утворення нових кровоносних судин.

Також було виявлено зв’язки з рівнями білків, які виробляються генами ERBB3, KRAS і NRAS, уже відомими своєю роллю в раку простати. Ці білки особливо пов’язували з агресивним захворюванням, яке діагностували приблизно через десять років. Автори наголосили, що це не означає, ніби рак уже був наявний на час забору зразків.

Результати частково зіставили з даними інших великих популяційних досліджень і генетичними доказами. Водночас виявлені білки поки не придатні для використання як клінічні тести: більшість встановлених зв’язків були помірними, а їхню здатність покращувати оцінку ризику клінічно значущого раку ще належить перевірити в подальших дослідженнях.

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