Веганський раціон пов’язали з меншою імовірністю зайвої ваги у котів — News-Medical

Опитування щодо 1305 котів показало, що у тварин, яких щонайменше рік годували веганським раціоном, імовірність отримати ветеринарну оцінку надмірної ваги була на 34% нижчою, ніж у котів на звичайному м’ясному харчуванні. Водночас ця різниця не була статистично значущою, повідомляє News-Medical.

Дані опитування

Автори провели онлайн-опитування, у якому доглядачі котів повідомляли про ветеринарні оцінки стану здоров’я тварин. Дев’яносто відсотків котів у вибірці отримували звичайний раціон на основі м’яса, ще 10% — веганський. Під час аналізу враховували вік, стать, статус стерилізації або кастрації, рівень активності та практики годування.

Доглядачі котів на веганському раціоні також рідше повідомляли про розлади, пов’язані з масою тіла, зокрема остеоартрит та інші порушення опорно-рухової системи й рухливості. Для кількох проблем, пов’язаних із вагою, серед котів на веганському харчуванні не було зареєстровано жодного випадку. Однак невелика кількість тварин у цій групі не дає змоги вважати результати остаточними.

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Потрібні подальші дослідження

За словами автора роботи, ад’юнкт-професора Школи довкілля та науки Університету Гріффіта Ендрю Найта, більшість котів на веганському харчуванні переважно їли сухий корм і частіше мали постійний доступ до їжі. Такі моделі годування зазвичай пов’язують із вищим ризиком надмірної ваги, але в цій групі спостерігали протилежну тенденцію.

Причини цього залишаються невизначеними. Дослідники не аналізували склад конкретних кормів, але припустили, що деякі комерційні веганські продукти можуть містити більше клітковини та менше калорій або жиру. Можливу роль також може відігравати L-карнітин, який бере участь в енергетичному обміні та підтриманні м’язової тканини.

Автори вважають, що наступним кроком має стати масштабніше проспективне дослідження з прямим вимірюванням раціону, енергетичного споживання та стану тіла котів. Роботу опублікували у журналі Frontiers in Animal Science. Дослідники також наголосили, що котам слід забезпечувати повноцінний за поживними речовинами раціон, а веганські корми мають бути належно доповнені всіма необхідними нутрієнтами.

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