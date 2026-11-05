Верифікація ACS пов’язана зі зниженням смертності на 28,8% — News-Medical

Верифікація лікарень за програмою Emergency General Surgery Verification Американського коледжу хірургів (ACS) пов’язана зі зниженням 30-денної післяопераційної смертності на 28,8% та коротшими госпіталізаціями пацієнтів, яким проводили невідкладні операції загального профілю. Про результати аналізу, опублікованого в журналі JAMA Surgery, повідомляє News-Medical.

Дані понад 21 тисячі пацієнтів

Дослідники проаналізували дані 21 858 пацієнтів, які перенесли невідкладні операції в 55 лікарнях у період із липня 2023 року до грудня 2024 року. П’ять із цих медзакладів отримали верифікацію протягом періоду дослідження, тоді як решта 50 її не отримали.

Автори порівняли зміни результатів лікування у верифікованих лікарнях і лікарнях без верифікації за методом різниці різниць, який дає змогу враховувати тенденції, спільні для обох груп. Окрім нижчої смертності, верифікацію пов’язали зі зменшенням частоти гострого ураження нирок після операції на 29%. Середня тривалість перебування пацієнта в лікарні була меншою на 1,31 дня, або на 19,7%.

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Час до операції

Окремий аналіз показників у лікарнях до та після верифікації зафіксував скорочення медіанного часу від госпіталізації до операції з 31,9 до 21,2 години. Частка пацієнтів, яких госпіталізували до служби невідкладної загальної хірургії, зросла з 74,8% до 85,7%.

Водночас частка хворих, яким операцію зробили після невдалої спроби нехірургічного лікування, знизилася з 25,5% до 19%. На думку авторів, це може відображати більш послідовний підхід до визначення моменту для хірургічного втручання.

Стандарти для лікарень

Програму Emergency General Surgery Verification ACS розробив у 2022 році разом з Американською асоціацією травматологічної хірургії. Для верифікації лікарня має відповідати 43 стандартам, зокрема щодо маршрутів надання допомоги та координації роботи клінічних команд. Автори зазначили, що результати є ранніми: верифікацію під час дослідження отримали лише п’ять лікарень, а період спостереження був обмеженим. Також медзаклади самі вирішували, чи подаватися на верифікацію та брати участь у програмі збору даних NSQIP, тому на висновки могли вплинути інші відмінності між лікарнями або пацієнтами.

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