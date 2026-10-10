Верхова їзда зменшила гіперактивність у дітей з аутизмом — News-Medical

У США дослідження за участю дітей з аутизмом і супутніми психіатричними діагнозами показало, що терапевтична верхова їзда забезпечила більше поліпшення показників гіперактивності, ніж заняття без контакту з кіньми або перебування у контрольній групі очікування. Роботу, профінансовану Національними інститутами здоров’я США та опубліковану в журналі Pediatrics, описує News-Medical.

Три формати участі

Учасники брали участь в одній із трьох груп: терапевтичної верхової їзди, занять на стайні з темами, пов’язаними з кіньми, але без безпосереднього контакту з тваринами, або групі очікування. Дослідники встановили, що діти, які їздили верхи, мали статистично значуще більше поліпшення щодо гіперактивності порівняно з двома іншими групами.

Водночас обидва формати занять, пов’язаних із кіньми, порівняно з групою очікування продемонстрували поліпшення в таких сферах, як дратівливість, емоційна регуляція та соціальне функціонування. У групі без контакту з тваринами діти вивчали теми про коней і виконували відповідні завдання з м’яким іграшковим конем у натуральну величину.

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Перевірка попередніх результатів

Дослідження провели в терапевтичному кінному центрі Riding to the Top поблизу Віндема у штаті Мен. Автори свідомо обрали інший центр, ніж Hearts & Horses у штаті Колорадо, де проводили попереднє дослідження. Так вони перевіряли, чи можна відтворити попередні результати за участю інших інструкторів, коней і дітей.

Попередні дослідження вже вказували на переваги восьми-десятитижневої терапевтичної верхової їзди для дітей з аутизмом. Приблизно половина учасників попередньої роботи також мала інший психіатричний діагноз, тоді як нове дослідження зосередилося саме на цій групі дітей.

Старша авторка роботи, професорка психіатрії та ліцензована клінічна психологиня Робін Габріелс зазначила, що заняття з кіньми можуть доповнювати наявні методи лікування для дітей з аутизмом і гіперактивністю. Водночас дослідники наголосили, що результати не означають користі верхової їзди для кожної дитини з аутизмом. Команда планує далі вивчати, які складові взаємодії з кіньми можуть бути пов’язані з виявленими поліпшеннями.

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