В’язка рідина зробила клітини гліобластоми рухливішими — ScienceDaily

Науковці з Chongqing General Hospital і Chongqing University у Китаї з’ясували, що тривала дія в’язкої рідини може зробити клітини гліобластоми меншими, гнучкішими та здатнішими проникати крізь вузькі простори. Досліди проводили на двох лініях клітин людської гліобластоми — U-251 та LN-229, повідомляє ScienceDaily.

Середовище на краю пухлини

Гліобластома є однією з найнебезпечніших форм раку мозку. За даними дослідників, рідина на периферії пухлини, де вона просувається в здорову тканину, приблизно у вісім разів в’язкіша за рідину поблизу її центральної відмерлої тканини. Вчені припускали, що такий опір мав би лише сповільнювати клітини, однак експеримент показав інший результат.

Для дослідження команда створила відкриту мікрофлюїдну платформу з двошаровою мембраною, знімною кришкою та масивом мікроскопічних стовпчиків. Пристрій дає змогу контролювати початок міграції клітин і спостерігати, як змінюється форма їхніх ядер у тісному просторі. На відміну від закритих мікрофлюїдних систем, платформа дозволяє безперервно культивувати клітини до одного місяця.

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Зміни зберігалися після експерименту

Клітини обох ліній протягом місяця вирощували в рідині з в’язкістю 7,1 сП, що мала відтворювати умови на інвазивному краї пухлини. Після цього вони рухалися швидше та долали більші відстані, ніж контрольні клітини. Під час спостережень виявилося, що адаптовані клітини стали меншими й легше деформувалися, завдяки чому проходили між мікроскопічними стовпчиками.

У їхніх ядрах також зафіксували накопичення білка YAP, пов’язаного зі сприйняттям механічного впливу. Водночас молекулярна реакція двох клітинних ліній відрізнялася: у U-251 активувалися гени, які пов’язують з інвазією раку, зокрема CD44, FN1 і MMP9. Клітини LN-229 стали рухливішими та гнучкішими, але без істотних стійких змін експресії генів.

Механічна пам’ять клітин

Аналіз білків показав, що частина змін зберігалася навіть після повернення клітин у середовище зі звичайною в’язкістю. Автори роботи розглядають це як прояв механічної пам’яті — здатності клітин зберігати наслідки попереднього фізичного стресу. Результати, опубліковані в журналі Microsystems & Nanoengineering, потребують подальшої перевірки щодо того, як лабораторні спостереження відповідають процесам у пухлинах пацієнтів.

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