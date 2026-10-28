Відновлення кардіоліпіну в мишей почало зменшувати втрату м’язів — ScienceDaily

Дослідження, яке очолив NNF Center for Basic Metabolic Research при Університеті Копенгагена в Данії, показало, що зниження рівня кардіоліпіну — жирової молекули у внутрішній мембрані мітохондрій — пов’язане зі змінами м’язових волокон під час старіння. В експериментах на мишах часткове відновлення рівня кардіоліпіну приблизно до двох третин норми почало зменшувати втрату м’язової маси й повністю запобігло передчасній смерті уражених тварин, повідомляє ScienceDaily.

Захисна перебудова м’язів

М’язова тканина містить швидкі та повільні волокна. Швидкі волокна забезпечують потужні й швидкі рухи, але відносно швидко втомлюються. Повільні волокна підтримують тривалу активність і містять більше мітохондрій — клітинних структур, що виробляють значну частину необхідної м’язам енергії.

З віком сила м’язів знижується, а мітохондрії працюють менш ефективно. Водночас у м’язах збільшується частка повільних волокон. Науковці встановили, що рівень кардіоліпіну в мітохондріях м’язів знижується у мишей і людей із віком або за хвороб, пов’язаних із втратою м’язів. У молодих мишей, яким експериментально знизили рівень цієї молекули, м’язові волокна також переходили від швидкого типу до повільного.

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Активні форми кисню та ERRγ

На думку дослідників, така зміна є не лише ознакою погіршення роботи м’язів, а й захисною реакцією. За нестачі кардіоліпіну пошкоджені мітохондрії виробляли значно більше активних форм кисню. Ці сполуки здатні ушкоджувати клітинні структури, однак також сигналізують про порушення в клітині та сприяють переходу до повільних м’язових волокон.

Ключову роль у цьому процесі відіграє білок ERRγ, який координує перебудову мітохондрій і властивостей м’язових волокон. Пригнічення ERRγ у вирощених у лабораторії м’язових клітинах повністю зупинило перехід між типами волокон. Миші з низьким рівнем кардіоліпіну також поглинали більше глюкози з крові, але їхні м’язи використовували її переважно не для отримання енергії, а для виробництва власних антиоксидантів.

Дані про захисний механізм і зворотність втрати м’язової маси отримали в дослідах на мишах. Зразки людських м’язів використали лише для підтвердження того, що рівень кардіоліпіну знижується з віком. Автори роботи розглядають відновлення кардіоліпіну та вплив на ERRγ як можливі напрями майбутніх досліджень лікування вікової втрати м’язової маси.

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