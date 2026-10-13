Відновлення Menin поліпшило пам’ять і кісткову масу старих мишей — ScienceDaily

Дослідники з Сяменьського університету в Китаї встановили, що відновлення білка Menin у певній ділянці гіпоталамуса старих мишей поліпшило пам’ять, рівновагу, кісткову масу й товщину шкіри. Зміни зафіксували через 30 днів після втручання, повідомляє ScienceDaily. Результати отримали в дослідах на мишах.

Основне дослідження опублікували в журналі PLOS Biology у березні 2023 року. Команда під керівництвом Ліге Ленга вивчала роль Menin у гіпоталамусі — відділі мозку, що регулює температуру тіла, голод, сон, обмін речовин і вироблення гормонів. Науковці встановили, що з віком рівень цього білка знижується в окремих нейронах гіпоталамуса мишей, але не в астроцитах чи мікроглії.

Зв’язок із запаленням

У генетично модифікованих тварин зі зниженою активністю Menin посилювалося запалення в гіпоталамусі, тоншала шкіра, зменшувалася кісткова маса та погіршувалися когнітивні показники. Їхня тривалість життя також дещо скорочувалася.

В іншому експерименті команда підвищила вироблення Menin у вентромедіальному гіпоталамусі 20-місячних мишей за допомогою генної доставки. Дослідники також зафіксували зниження запалення та поліпшення окремих метаболічних показників. В окремому аналізі виживаності миші після такого втручання жили довше за контрольних тварин.

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D-серин і когнітивні тести

Науковці виявили, що зі зниженням Menin зменшувалася й концентрація D-серину — амінокислоти, важливої для роботи NMDA-рецепторів, передавання сигналів між нейронами, навчання та формування пам’яті. Menin впливає на вироблення ферменту PHGDH, пов’язаного зі шляхом синтезу серину.

Коли старим мишам протягом трьох тижнів давали D-серин із питною водою, вони краще виконували тести на навчання та пам’ять. Водночас добавка не відновила вікові втрати кісткової маси чи товщини шкіри, на відміну від підвищення рівня Menin.

Ці результати не доводять ефективності D-серину для людей. У невеликому рандомізованому дослідженні 2016 року за участю 50 здорових літніх людей амінокислота поліпшила результати лише одного тесту на просторове навчання та розв’язання завдань. Високі дози D-серину також викликали питання щодо безпеки для нирок у дослідах на тваринах.

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