В’єтнам вилучив із законопроєкту донорство органів для підлітків — Channel NewsAsia

У В’єтнамі уряд вилучив із доопрацьованого законопроєкту положення, яке дозволяло підліткам віком від 15 до 17 років посмертно жертвувати органи, тканини або тіло за згодою батьків чи законних представників. Рішення ухвалили після критики ініціативи в інтернеті, повідомляє Channel NewsAsia.

Заперечення щодо захисту дітей

Початковий проєкт подали до Національних зборів у жовтні. У неділю в оновленій версії документа норму про донорство для осіб до 18 років прибрали. Уряд заявив, що врахував рекомендації депутатів, згідно з якими донорами органів можуть бути лише повнолітні.

Критики ініціативи порушували питання, чи здатна батьківська згода належно захистити неповнолітніх від тиску або експлуатації. Дискусію також викликало опитування школярів, зокрема дітей від семи років, яке провели в жовтні для збору відгуків щодо законопроєкту. Видання Tuoi Tre News зазначило, що це поставило питання про здатність неповнолітніх розуміти складні медичні, юридичні та етичні аспекти.

Депутатка Національних зборів Фам Кхань Фонг Лан минулого місяця закликала не дозволяти дитяче донорство органів, заявивши: «Не можна жертвувати однією дитиною, щоб врятувати іншу».

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Виняток для трансплантації тканин

Водночас переглянутий проєкт зберігає можливість для неповнолітніх за життя жертвувати регенеративні тканини — для трансплантації кісткового мозку або стовбурових клітин родичам. Це можливо, якщо немає відповідного повнолітнього донора.

Для такої процедури передбачено медичне обстеження, консультування та згоду самої дитини і її законного представника. Законопроєкт про оновлення закону 2006 року щодо донорства органів і тканин очікують схвалити в листопаді.

У В’єтнамі більшість трансплантацій проводять завдяки живим донорам, тоді як у багатьох інших країнах переважно використовують органи померлих донорів. За даними державних медіа, країна почала виконувати пересадки нирок у 1992 році та проводить найбільше трансплантацій на рік у регіоні.

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