Виявлено 17 білків плазми, пов’язаних зі смертністю літніх людей — News-Medical

Дослідження, опубліковане в журналі Geromedicine, виявило 17 білків плазми крові, статистично пов’язаних із ризиком смерті з усіх причин серед літніх людей. Як повідомляє News-Medical, частина цих показників також корелювала з оцінками біологічного віку організму та окремих органів.

Аналіз двох когорт

Науковці проаналізували 4265 білків у зразках крові 1025 літніх учасників дослідження LonGenity. За ними спостерігали в середньому 8,05 року. Ключові результати незалежно перевірили на когорті з 1124 учасників Baltimore Longitudinal Study of Aging.

Для оцінки зв’язку між рівнями білків плазми та смертністю дослідники застосували моделі пропорційних ризиків Кокса. Вони також з’ясували, чи пов’язані виявлені маркери з тягарем хронічних захворювань і показниками біологічного віку, розрахованими на основі протеому.

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Зв’язок із біологічним віком

Вищі рівні рецептора епідермального фактора росту ERBB1 і рецептора токсину сибірки 2 ANTXR2 асоціювалися з нижчим ризиком смерті та молодшим біологічним віком у кількох системах організму. Натомість підвищені рівні MIC-1, або GDF15, білка HE4 та IGFBP-2 — білка 2, що зв’язує інсуліноподібний фактор росту, — були пов’язані з вищим ризиком смерті та старшим біологічним віком у кількох системах організму.

Зокрема, вищий рівень MIC-1/GDF15 асоціювався зі старшим біологічним віком організму, а ERBB1 — із молодшим біологічним віком печінки. Автори наголошують, що результати показують статистичні зв’язки, а не доводять, що ці білки спричиняють старіння або смертність. Робота також не пропонує клінічного аналізу крові для прогнозування тривалості життя чи перебігу захворювання.

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