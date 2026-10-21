Дослідники Університету Тохоку вивчили експресію генів у мозку мишачих ембріонів, зачатих від молодих і старших самців, та виявили відмінності, пов’язані з віком батька і статтю ембріона. У жіночих ембріонів, зачатих від старших самців, зафіксували окремий профіль експресії генів і тенденцію до вищих рівнів експресії.

Про результати дослідження повідомляє News-Medical. Науковці порівняли ембріони від тримісячних самців, яких віднесли до молодих, і від 19-місячних самців, яких визначили як старших. Чоловічі та жіночі ембріони аналізували окремо.

Аналіз раннього розвитку мозку

Для дослідження застосували РНК-секвенування та вивчали теленцефалон — ділянку ембріонального мозку, з якої згодом формуються, зокрема, структури кори головного мозку. Дослідники врахували, що на ранніх етапах мозок швидко проходить клітинне розмноження і диференціацію, тому навіть незначна різниця у стадії розвитку може впливати на показники експресії генів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щоб зменшити цей чинник, до вибірки відібрали ембріони, оцінені стадії розвитку яких вкладалися в часовий інтервал приблизно чотирьох годин. Стадію визначали за морфологією кінцівок.

Зв’язок із дослідженнями аутизму

Автори зазначили, що епідеміологічні дослідження раніше пов’язували старший вік батька з підвищеним ризиком розладу аутистичного спектра у потомства, хоча механізми такого зв’язку залишаються недостатньо вивченими. Водночас нова робота не встановлює, чи підвищують виявлені статевозалежні відмінності ризик цього розладу.

Дослідницька група планує далі вивчати, як гени та групи генів зі зміненою експресією можуть бути пов’язані з розладом аутистичного спектра та іншими станами, а також із розвитком, здоров’ям і поведінкою після народження. Результати опублікували 8 жовтня 2026 року в журналі Scientific Data.

Читай нас у