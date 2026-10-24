Вимкнення білка MTCH2 посилило спалювання жирів у клітинах — ScienceDaily

Дослідники з Інституту Вейцмана встановили, що вимкнення білка MTCH2, також відомого як Mitch, змінює використання енергії клітинами: вони активніше споживають жири, вуглеводи та амінокислоти. У дослідах на клітинах людини також зафіксували підвищення клітинного дихання — процесу отримання енергії з поживних речовин за участю кисню, повідомляє ScienceDaily.

Вплив на мітохондрії

MTCH2 бере участь у злитті мітохондрій — клітинних структур, що виробляють енергію. Після видалення цього білка мітохондріальна мережа фрагментувалася, а клітини починали витрачати більше палива для забезпечення власних енергетичних потреб. Науковці виявили, що такі клітини інтенсивніше використовували жирні кислоти.

Результати попередніх експериментів на мишах показали, що зниження активності MTCH2 у м'язовій тканині підвищувало витрати енергії, витривалість тварин і захищало їх від ожиріння, пов'язаного з раціоном. Дослідження за участю клітин людини не означає, що такий самий ефект уже доведено для людського організму.

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Утворення жирових клітин

Окремо команда вивчала, як MTCH2 впливає на адипогенез — перетворення клітин-попередників на зрілі жирові клітини. У мишачій клітинній лінії без MTCH2 за шість днів диференціювалися лише 5–10% клітин, тоді як у контрольній групі цей показник становив близько 80–90%. У змінених клітинах також накопичувалося менше ліпідних крапель.

Роботу «MTCH2 controls energy demand and expenditure to fuel anabolism during adipogenesis» опублікували в The EMBO Journal 3 січня 2025 року. Подальше дослідження, оприлюднене в Nature Communications 3 жовтня 2025 року, показало, що MTCH2 взаємодіє з ферментом CPT1, який контролює надходження жирних кислот до мітохондрій.

У мишей, у яких MTCH2 видалили саме з жирових клітин, за високожирового раціону фіксували менший набір ваги й менше накопичення жиру за однакового споживання їжі. Водночас науковці наголошують, що безпечність і ефективність пригнічення MTCH2 для зниження ваги в людей ще не доведені: білок бере участь також у регуляції мітохондрій та процесах виживання клітин.

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