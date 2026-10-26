Випробування на 830 дітях підтвердило дію рідини проти карієсу — ScienceDaily

У США фаза III клінічного випробування за участю 830 дітей віком до шести років підтвердила ефективність 38% розчину срібного діамінфториду для зупинення розвитку карієсу в молочних зубах. За даними ScienceDaily, за нанесення засобу раз на шість місяців карієс вдалося зупинити більш ніж у половині уражених зубів.

Лікування без свердління

Срібний діамінфторид, або SDF, стоматолог наносить безпосередньо на уражену ділянку зуба за допомогою невеликого аплікатора з губчастим наконечником. Процедура триває кілька секунд і не потребує свердління, інʼєкцій чи седації. На відміну від пломбування, такий спосіб не відновлює втрачені тканини зуба, але має на меті не допустити подальшого руйнування.

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Pediatrics, проводили науковці під керівництвом Університету Мічигану. Учасників залучали через стоматологічні клініки, педіатричні практики та програми Head Start і Early Head Start у штатах Мічиган, Нью-Йорк та Айова.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дія розчину повʼязана з поєднанням срібла та фториду: срібло допомагає протидіяти бактеріям, повʼязаним із карієсом, а фторид зміцнює мінеральну структуру зуба та підвищує його стійкість до подальшого пошкодження.

Регуляторний статус і обмеження

У США FDA у 2014 році схвалило SDF як медичний пристрій для лікування чутливості зубів. Стоматологи також застосовують його для зупинення карієсу поза затвердженими показаннями. Результати випробування можуть бути використані виробником Advantage Arrest 38% SDF компанією Elevate Oral Care в заявці до FDA щодо схвалення засобу саме для зупинення карієсу.

Метод підходить не для кожного випадку карієсу та не виключає потреби в майбутньому стоматологічному лікуванні. Крім того, оброблена каріозна частина зуба назавжди темнішає, що може бути особливо помітним на передніх зубах. Дослідники зазначають, що повторне нанесення SDF у частини дітей може допомогти контролювати карієс до природного випадіння молочного зуба.

Читай нас у