Випробування SZC на гемодіалізі представлять на ASN Kidney Week 2026 — News-Medical

Результати клінічного випробування свідчать, що додавання натрію цирконію циклосилікату (SZC) може допомогти людям на підтримувальному гемодіалізі впоратися з тягарем дієтичних обмежень щодо калію.

Дизайн випробування

Як повідомляє News-Medical, це було багатоцентрове рандомізоване відкрите дослідження з паралельними групами. До нього залучили амбулаторних пацієнтів, які отримували підтримувальний гемодіаліз тричі на тиждень. Учасникам також визначали рівень калію в сироватці крові перед діалізом.

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Дієтичні обмеження

Обмеження калію в раціоні є важливою складовою контролю гіперкаліємії, тобто підвищеного рівня калію в крові, у людей на підтримувальному гемодіалізі. Водночас такі вимоги можуть створювати значне щоденне навантаження для пацієнтів.

SZC належить до препаратів, що зв’язують калій. За даними джерела, додавання цього препарату може полегшити дотримання дієтичних обмежень. Результати дослідження заплановано представити на конференції ASN Kidney Week 2026, що триватиме 22–25 жовтня.

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