Випробування з 45 добровольцями виявило роль імунітету при денге — News-Medical

Контрольоване клінічне дослідження першої фази за участю 45 здорових дорослих показало, що попередній імунітет до вірусу денге впливає на рівень вірусу в організмі та характер імунної відповіді під час наступної інфекції. Як повідомляє News-Medical, учасники мали нуль, одну або більш ніж одну попередню інфекцію одним із чотирьох серотипів вірусу денге — DENV1–DENV4.

Контрольоване зараження ослабленим вірусом

Добровольцям ввели живий ослаблений штам DENV3. Такий формат дав змогу дослідникам простежити динаміку імунної відповіді в контрольованих умовах. Автори зазначають, що вивчати вплив попереднього зараження на перебіг денге складно: моделі на тваринах мають обмеження, а пацієнти зазвичай звертаються по медичну допомогу вже після піку вірусного навантаження.

Повторні інфекції денге часто можуть бути тяжчими за першу. Це пов'язують із тим, що наявні антитіла здатні посилювати розмноження вірусу, підвищуючи вірусне навантаження та ризик тяжких симптомів. Ця особливість також ускладнювала розробку вакцин проти денге.

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Відмінності в імунній відповіді

Учасники, чиї антитіла посилювали реплікацію вірусу, мали найвищі рівні вірусного навантаження. У них також фіксували зниження кількості Т-клітин CD8 та антитіл. Натомість у людей із вищим рівнем антитіл до неструктурного білка 1 вірусу спостерігали більш збалансовану імунну відповідь і нижче вірусне навантаження.

Дослідники вважають, що результати підтверджують кілька гіпотез, сформованих на основі спостережень за природним перебігом хвороби, та допомагають визначити умови для формування потужного й тривалого захисту проти всіх чотирьох серотипів денге. Роботу Камілли Одіо та її колег опублікували в журналі Science Translational Medicine.

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