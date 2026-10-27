Вищу дозу окситоцину пов’язали зі спадом кровотеч після вагінальних пологів — News-Medical

У лікарні Університету Мічигану підвищення дози окситоцину протягом першої години після пологів пов’язали зі зменшенням частоти післяпологових кровотеч. Найпомітніший результат зафіксували серед пацієнток, які народжували вагінально: показник знизився приблизно на 40% у відносному вимірі, повідомляє News-Medical.

Дозу збільшили вдвічі

Дослідники Michigan Medicine оцінили ініціативу з поліпшення якості медичної допомоги у Von Voigtlander Women's Hospital. За оновленим протоколом дозу окситоцину, яку породіллі отримували в першу годину після народження дитини, підвищили з 30 до 60 одиниць.

Зміни передбачали оновлення призначень препаратів і налаштувань інфузійних помп, а також навчання персоналу. Окситоцин застосовують після пологів, щоб стимулювати скорочення матки та зменшувати крововтрату.

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Результати для 2674 пологів

Автори порівняли результати до та після впровадження протоколу в період із 1 січня до 6 липня 2024 року. Аналіз охопив 2674 пологи. Загальна частота післяпологових кровотеч знизилася; також дослідники зафіксували меншу загальну крововтрату та рідше застосування додаткових препаратів для контролю кровотечі.

Водночас статистично значущого зниження частоти післяпологових кровотеч серед пацієнток після кесаревого розтину дослідження не виявило. Автори роботи, опублікованої в журналі Obstetrics & Gynecology, зазначили, що потрібні подальші дослідження для визначення оптимальної дози окситоцину та оцінки її безпеки за різних способів розродження.

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