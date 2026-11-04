Вісім випадків малярії у Франкфурті, ймовірно, пов’язали з трьома комарами — Der Spiegel

У Франкфурті-на-Майні, Німеччина, генетичний аналіз збудників малярії вказав на три незалежні випадки занесення інфекції. Як повідомляє Der Spiegel, зараження, ймовірно, були пов’язані з трьома різними інфікованими комарами, що, ймовірно, потрапили до Франкфурта із Західної Африки.

Три генетичні групи збудника

Дослідження провели в Інституті тропічної медицини в бельгійському Антверпені. Фахівці порівняли спорідненість збудників у зразках крові інфікованих пацієнтів і віднесли їх до трьох генетично різних груп.

Керівник управління охорони здоров’я Франкфурта Петер Тіннеманн заявив, що ці результати підтримують припущення про передачу інфекції трьома різними комарами. Водночас результати аналізу свідчать проти підозри, що переносниками паразита Plasmodium falciparum могли бути місцеві комарі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вісім інфікованих і троє померлих

Улітку малярію діагностували у восьми людей: шестеро з них були працівниками аеропорту Франкфурта, ще двоє проживали в сусідньому районі Швангайм. Наприкінці літа померли двоє працівників аеропорту та один житель району.

У пацієнтів виявили тропічну малярію — найтяжчу форму хвороби, яка може мати смертельний перебіг. Так звана аеропортова малярія виникає, коли інфіковані комарі потрапляють до Німеччини літаками з регіонів поширення малярії.

Читай нас у