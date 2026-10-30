Виснажливі тренування змінили регуляцію дофаміну у мишей — News-Medical

У Бразилії дослідники в експерименті на мишах встановили, що виснажливі фізичні навантаження без достатнього відновлення змінюють регуляцію дофаміну в гіпокампі — ділянці мозку, пов’язаній із пам’яттю та регуляцією емоцій. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі Neuroscience.

Вісім тижнів інтенсивних навантажень

Науковці розділили тварин на дві основні групи. У першій миші бігли на біговій доріжці до виснаження, щоб оцінити ефект одноразового гострого навантаження. Для другої групи відтворили режим, подібний до надмірних тренувань у спорті високих досягнень.

Миші з другої групи тренувалися впродовж восьми тижнів із поступовим посиленням навантаження. На останньому тижні вони виконували по два тренування на день, між якими було лише чотири години відновлення. Дослідники проаналізували гіпокамп тварин, вимірявши рівні дофаміну, серотоніну та білків, пов’язаних із виробленням нейромедіаторів, зокрема тирозингідроксилази та VMAT2.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дофамін залишався підвищеним у фазу відпочинку

Після одноразового забігу рівень дофаміну у мишей зростав невдовзі після завершення вправи. Найпомітніший результат зафіксували у групі з тривалим інтенсивним тренуванням: рівні дофаміну та тирозингідроксилази — ферменту, відповідального за його синтез, — залишалися підвищеними протягом 48 годин після тесту на працездатність, у період відпочинку тварин.

Автори не виявили суттєвих відмінностей у рівнях серотоніну. Водночас дослідження не вимірювало сон, бадьорість або тривожність тварин. Координатор роботи, професор Школи фізичного виховання і спорту Університету Сан-Паулу Аделіно Санчес Рамос да Сілва, зазначив, що подібні зміни у людей могли б допомогти дослідити можливий зв’язок між надмірними тренуваннями, регуляцією мозку та порушеннями сну. Автори планують вивчати, які біологічні системи першими демонструють відхилення від очікуваної корисної адаптації до фізичних вправ.

Читай нас у