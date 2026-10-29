Дослідники з Канади та США встановили, що раціон батьківських пар мишей із високим вмістом жиру був пов’язаний із затримкою раннього моторного розвитку та відмінностями в будові мозку їхнього потомства в молодому дорослому віці. Як повідомляє News-Medical, окремий раціон із високим вмістом цукру не спричинив значущих змін об’єму конкретних ділянок мозку після статистичної поправки на множинні порівняння.

П’ять варіантів раціону

У дослідженні батьківські пари мишей C57BL/6J розподілили на п’ять груп із різним вмістом жиру та сахарози в їжі. Контрольний раціон містив 13% калорій із жиру та 12% сахарози. В одному з раціонів частка сахарози становила 34% за масою за 12% калорій із жиру, а в інших варіантах частка жиру сягала 42%, 43% або 60% калорій.

Тварини отримували призначене харчування протягом шести тижнів до спаровування, а самки продовжували його отримувати під час вагітності та лактації. На 21-й день після народження всіх дитинчат переводили на стандартний контрольний раціон. Такий дизайн дав змогу зосередитися на впливі харчування в перинатальний період, однак не дозволив відокремити внесок матері та батька або вплив окремих етапів розвитку.

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Затримка рефлексу та зміни на МРТ

На сьомий день життя дитинчата з трьох груп із високим вмістом жиру демонстрували в середньому 27,7% успішних спроб перевернутися зі спини на лапи, тоді як у контрольній групі цей показник становив 72,8%. Цей рефлекс дослідники використовували як один із ранніх показників моторного розвитку. У самців, які зазнали лише високого вмісту цукру, успішне виконання рефлексу, навпаки, фіксували раніше.

Приблизно на 65-й день життя науковці провели високороздільну магнітно-резонансну томографію 157 фіксованих мозків потомства та оцінили відносні об’єми 185 двобічних ділянок. У потомства груп із раціонами, де 43% калорій надходило з жиру, та з поєднанням високого вмісту жиру й цукру зафіксували менший відносний об’єм мозолистого тіла. У групах із 60% жиру та комбінованим раціоном меншим був відносний об’єм ділянки 30 поясної кори.

Найбільше структурних відмінностей — у 12 ділянках — виявили в потомства батьків, які отримували раціон із високим вмістом жиру та цукру. Серед них були більші відносні об’єми ділянки 32 поясної кори та острівцевої частки. Автори також порівняли виявлені анатомічні патерни зі 135 моделями мишей, пов’язаними з розладами аутистичного спектра. Подібність із окремими підгрупами таких моделей не доводить наявності аутистичної поведінки та не пояснює механізм структурних змін.

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