Влада округу Накуру в Кенії залучила медиків для реагування на Еболу — Nation Kenya

Влада округу Накуру в Кенії залучила медичних працівників, які брали участь у боротьбі зі спалахом Еболи у Західній Африці в 2014–2015 роках, а також у реагуванні на COVID-19. Вони допомагатимуть реагувати на ймовірні випадки Еболи вздовж Північного транспортного коридору, повідомляє Nation Kenya.

Підготовка лікарень

За словами члена виконавчого комітету округу з питань охорони здоров’я Стівена Курії, медиків у закладах із підвищеним ризиком додатково навчили виявляти підозрілі випадки та реагувати на них. Навчання завершилося практичними симуляціями в лікарнях Лангаланга та Найваша.

Учасники відпрацьовували взаємодію з громадами, скринінг пацієнтів, безпечне поводження з ними, перевезення швидкою допомогою, лабораторне тестування та використання засобів індивідуального захисту. Округ співпрацює з Міністерством охорони здоров’я Кенії та Amref Health Africa у Кенії. Лікарні Лангаланга і Найваша визначені ізоляційними центрами для реагування на Еболу.

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Контроль транзитних пунктів

Експерти й органи охорони здоров’я назвали щонайменше вісім міських центрів Накуру вздовж Північного коридору вразливими транзитними пунктами. Серед згаданих місць — Май-Махіу, Лонгонот, Найваша, Гілгіл, Кікойпей, Пайплайн і Салга. Там зупиняються водії вантажівок, зокрема з Уганди та Демократичної Республіки Конго.

За даними видання, Кенія зареєструвала дев’ять підтверджених випадків Еболи, зокрема дві смерті. Перший завезений випадок зафіксували 6 жовтня: чоловік прибув до Найробі з ДР Конго через Уганду, був госпіталізований і помер. Решта вісім випадків, за даними видання, безпосередньо пов’язані з родичами або медиками, які тісно контактували з першим пацієнтом.

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