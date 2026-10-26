Волога спека в Нігерії пов’язана з перериваннями вагітності — News-Medical

Дослідження під керівництвом Університету Мічигану виявило, що посилення вологої спеки в Нігерії пов’язане зі зростанням імовірності ранніх переривань вагітності та змінами в часі зачаття. Про результати роботи, опублікованої в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє News-Medical.

Дані про вологу спеку та вагітності

Науковці проаналізували дві хвилі Демографічного та медичного обстеження Нігерії, що містили відомості про вагітності у 2003–2016 роках. Для оцінки спільного впливу температури повітря та вологості вони розрахували показник температури вологого термометра за глобусом.

Щоденні максимальні значення цього показника для Нігерії за 1983–2016 роки дослідники отримали, поєднавши дані наземних метеостанцій і супутникові спостереження. Автори зазначили, що в країні небагато метеостанцій із тривалими історичними рядами даних, тому супутникові дані можуть покращити оцінку теплового стресу. Висока вологість ускладнює охолодження організму та збільшує ризик теплового удару.

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Зміни в часі зачаття

У місяць із високими значеннями температури вологого термометра за глобусом частота зачаттів була приблизно на 1,4% нижчою за середній рівень — трохи більш як 15 зачаттів на тисячу жінко-місяців. Наступного місяця вона була на 2,3% вищою за середню, а через два місяці — на 5%. У підсумку загальна ймовірність зачаття зростала, однак час настання вагітностей змінювався.

Такі зсуви частіше фіксували серед жінок із нижчим рівнем освіти та жительок сільської місцевості. У північній частині Нігерії зміни в часі вагітностей були виразнішими, тоді як на півдні їхній вплив був меншим або мав інший напрям.

Автори застерегли, що використані опитування не розрізняли штучні та спонтанні переривання вагітності. Дослідниця Ніна Брукс зазначила, що обидва типи можуть зазнавати впливу спеки, однак фізіологічне спонтанне переривання вагітності, на її думку, імовірніше пов’язане з тепловим впливом.

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