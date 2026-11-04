ВООЗ: 63 країни подолали щонайменше одну тропічну хворобу — Anadolu Agency

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що станом на червень 2026 року 63 країни подолали щонайменше одну занедбану тропічну хворобу. Це на 21 країну більше, ніж у 2020 році, коли такого результату досягли 42 держави, повідомляє Anadolu Agency.

Менше людей потребують лікування

Проміжна оцінка дорожньої карти ВООЗ щодо занедбаних тропічних хвороб на 2021–2030 роки засвідчила, що дедалі більше країн долають ці захворювання, а кількість людей, яким потрібне лікування або інші заходи, скорочується. У 2024 році таких людей було 1,41 млрд — на 36% менше, ніж у 2010 році.

Кількість випадків сонної хвороби зменшилася на 98% від 1999 року. Водночас у 2025 році зафіксували історично найнижчий показник захворювання на дракункульоз: 10 випадків серед людей. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав подолання занедбаних тропічних хвороб одним із найпомітніших успіхів глобальної охорони здоров’я.

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Рекорд денге та дефіцит коштів

Водночас ВООЗ застерегла, що досягнення залишаються нестійкими. У 2024 році кількість заражень денге сягнула рекордних 15,1 млн. Зусилля з викорінення фрамбезії також відстають від запланованого графіка.

Обсяг ресурсів для програм проти занедбаних тропічних хвороб, за оцінкою організації, залишається на 30% нижчим за допандемічний рівень. Майже 80% міжнародної допомоги на такі програми у 2018–2024 роках забезпечила невелика група донорів, що робить боротьбу із захворюваннями вразливою до раптового скорочення коштів. ВООЗ закликала країни збільшити внутрішні інвестиції, розширити коло міжнародних донорів і пришвидшити виконання глобальних цілей до 2030 року.

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