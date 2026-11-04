ВООЗ: чверть підлітків у світі не мала активних днів протягом тижня — Asharq Al-Awsat

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що приблизно чверть підлітків віком від 11 до 17 років у світі протягом попереднього тижня не мала жодного активного дня — тобто дня з принаймні 60 хвилинами помірної або інтенсивної фізичної активності. Про нові глобальні оцінки Asharq Al-Awsat повідомляє з посиланням на ВООЗ.

Дані дослідження

Оцінки ґрунтуються на сотнях популяційних опитувань, проведених у 140 країнах і територіях за участю понад 3,2 мільйона підлітків. За розрахунками ВООЗ, це означає, що близько 240 мільйонів молодих людей не мали активних днів упродовж тижня.

У середньому учасники досліджень повідомляли про фізичну активність 2,7 дня на тиждень. Лише 14% респондентів зазначили, що були фізично активними всі сім днів. Дослідження опублікували в журналі The Lancet Global Health.

Розрив між дівчатами й хлопцями

ВООЗ також зафіксувала помітну різницю за статтю: про відсутність активних днів повідомили 28% дівчат і 22% хлопців. Щодня фізично активними були 11% дівчат і 17% хлопців. За даними організації, дівчата менш активні за хлопців майже в усіх країнах і регіонах.

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Рівень активності суттєво різниться між країнами. У Намібії, Непалі та на Філіппінах 40% підлітків повідомили про відсутність активних днів, тоді як у Бангладеш і Сербії понад 30% молодих людей заявили про щоденну фізичну активність.

Фактори активності

ВООЗ зазначила, що показники фізичної активності серед підлітків майже не змінилися за останні 15 років. Організація назвала недостатню фізичну активність одним із чинників ризику серцевих захворювань, цукрового діабету другого типу та деяких видів раку.

На рівень активності, за оцінкою ВООЗ, впливають транспорт, доступ до безпечних просторів, можливість безпечно ходити пішки або їздити велосипедом, шкільне середовище, соціальні норми та спосіб життя, дедалі більше пов’язаний з екранами. Організація закликала країни створювати умови, за яких рух і спорт будуть безпечними та доступними у повсякденному житті.

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