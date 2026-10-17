ВООЗ посилила готовність до Еболи у 22 країнах трьох континентів — UN News

Всесвітня організація охорони здоров’я посилює готовність до можливих спалахів Еболи у 22 країнах і територіях регіону Східного Середземномор’я, надаючи пріоритетну підтримку Джибуті, Сомалі та Судану. Регіон охоплює частини Африки, Азії та Європи, повідомляє UN News.

Підготовка на тлі конфліктів

За даними ВООЗ, у країнах цього регіону наразі не зафіксували випадків Еболи. Водночас конфлікти, переміщення населення та перевантажені системи охорони здоров’я ускладнюють підготовку до можливої зміни ситуації.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус цього тижня назвав регіон епіцентром глобальних гуманітарних потреб. Понад 117 мільйонів людей на окупованій палестинській території, у Судані, Сирії, Ємені та інших місцях потребують гуманітарної допомоги для виживання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка готовності та постачання

У липні—вересні ВООЗ направила місії до Джибуті, Сомалі та Судану, щоб оцінити готовність національних систем і визначити проблеми в епіднагляді, лабораторних можливостях, профілактиці та контролі інфекцій, лікуванні пацієнтів і координації надзвичайних заходів.

Організація допомагає усувати виявлені прогалини через навчання, технічну підтримку, постачання медичних матеріалів і навчальні симуляції. ВООЗ також підготувала регіональні контрольні списки готовності, інструменти для планування дій у надзвичайній ситуації та технічні рекомендації, а також надала лабораторні матеріали, рекомендації для мандрівників і ресурси для роботи з громадами.

Попри здійснені заходи, ВООЗ фіксує прогалини у ранньому виявленні хвороби, лабораторному підтвердженні випадків, забезпеченні засобами індивідуального захисту та ресурсами для реагування. Посилення готовності відбувається після смертельних спалахів хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо, у Демократичній Республіці Конго та Уганді, а також підтвердження пов’язаного з ДР Конго випадку в Кенії.

Читай нас у