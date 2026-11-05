Всесвітня організація охорони здоров’я у новому звіті заявила, що шість заходів у сфері клімату та здоров’я можуть запобігати приблизно 1,6 млн смертей щороку й забезпечувати $3,9 трлн економічних вигод на рік. Як повідомляє Health Policy Watch, оцінки оприлюднили напередодні кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина.

Водночас 1,2 млн із прогнозованих врятованих життів ВООЗ пов’язує з реформою ціноутворення на викопне паливо. Вона передбачає скасування субсидій на вугілля, нафту й газ, а також підвищення податків, щоб ціни враховували шкоду від забруднення повітря та зміни клімату. За розрахунками організації, така реформа також могла б забезпечити урядам додаткові $5,4 трлн доходів щороку.

Заходи у сфері здоров’я

П’ять інших заходів — системи попередження про небезпечну спеку, кліматично стійкі послуги водопостачання, санітарії та гігієни, а також перехід домогосподарств на чистіші види палива для приготування їжі — можуть разом запобігати близько 360 тис. смертей на рік. ВООЗ оцінює їхню вартість приблизно у $35 млрд щороку та вказує на потенційну віддачу у $24 на кожен витрачений долар.

Зокрема, системи попередження про спеку в 57 країнах, де їх немає, можуть зберігати приблизно 100 тис. життів на рік. Перехід від деревини, деревного вугілля та гасу до газу, електрики або вдосконалених плит, за оцінкою звіту, здатен запобігти ще близько 90 тис. смертей щороку.

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Умови та застереження

Прогноз ВООЗ передбачає, що всі 168 охоплених країн проведуть повну реформу цін на викопне паливо, а до 2030 року буде забезпечено загальний доступ до безпечної питної води, санітарії та чистого палива для приготування їжі. При цьому у звіті не оцінено витрати на реформу цін на паливо, зокрема на підтримку домогосподарств і перевізників через можливе подорожчання енергоносіїв.

Health Policy Watch також звертає увагу, що розрахунок найбільшої частини очікуваного ефекту від податкової реформи спирається на аналіз МВФ із даними за 2019 рік. Автори коментаря в The Lancet визнали, що оцінки впливу ціноутворення на викопне паливо потребують додаткового вивчення.

Заявлені $3,9 трлн є сукупною вартістю вигод, а не чистим економічним результатом після вирахування витрат. За підрахунками Health Policy Watch на основі даних звіту, для п’яти заходів, вартість яких ВООЗ оцінювала окремо, чисті вигоди становлять близько $844 млрд на рік.

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