ВООЗ схвалила випробування двох вакцин проти Еболи у ДР Конго — Al Jazeera

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила клінічні випробування двох нових вакцин проти штаму вірусу Ебола Бундібуджіо у Демократичній Республіці Конго. Випробування мають допомогти в боротьбі зі спалахом, який ВООЗ називає найбільшим в історії країни, повідомляє Al Jazeera.

Вакцини проти штаму Бундібуджіо

У понеділок експертні групи ВООЗ рекомендували додати два випробування вакцин, спеціально розроблених для протидії штаму Бундібуджіо. Від травня цей штам забрав понад 5 300 життів, переважно в ДР Конго.

Органи охорони здоров’я стикаються зі складнощами у стримуванні вірусу, летальність якого становить 50%. Для цього штаму досі не було окремо розроблених вакцин або методів лікування.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що випробування, розпочате минулого місяця, передбачало застосування вакцини Ervebo. Її схвалили для штаму Заїр вірусу Ебола, однак вона не призначена для боротьби зі штамом Бундібуджіо. Результати нових випробувань очікують на початку 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Масштаби спалаху та реагування

Дослідження очолює Національний інститут біомедичних досліджень ДР Конго за підтримки ВООЗ та інших партнерів. До розробки вакцини долучилися Оксфордський університет, Інститут сироватки крові Індії та Moderna.

За даними Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань, підтверджено 10 444 випадки зараження штамом Бундібуджіо. Цей спалах назвали найшвидше зростаючим в історії ДР Конго. У Кенії зафіксували дев’ять випадків, зокрема дві смерті, а в Нігерії ВООЗ підтвердила один випадок.

Тедрос Аданом Гебреєсус закликав скасувати обмеження на поїздки, запроваджені деякими країнами, оскільки вони можуть перешкоджати прозорому інформуванню про випадки хвороби. ВООЗ також допомагає всім державам, що межують із ДР Конго, готуватися до можливого поширення вірусу через кордони.

Тим часом інфікованого Еболою британського медпрацівника евакуюють із ДР Конго до Великої Британії для спеціалізованого лікування. За заявою британського уряду, пацієнт перебуває у стабільному стані.

Читай нас у