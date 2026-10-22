ВООЗ заявила про складніший спалах Еболи у трьох країнах Африки — Al Jazeera

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що спалах Еболи, який почався в Демократичній Республіці Конго, стає складнішим, оскільки випадки захворювання тепер є у країнах Східної та Західної Африки. Нігерія цього тижня підтвердила перший випадок зараження штамом Бундібугіо. Про це повідомляє Al Jazeera.

Регіональний директор ВООЗ в Африці Мохамед Джанабі зазначив, що ситуація зі спалахом стала складнішою. Нігерія стала четвертою африканською країною, якої торкнувся спалах, оголошений у ДР Конго в середині травня. У Кенії, ДР Конго та Нігерії фіксували активні або нещодавні випадки штаму Бундібугіо. В Уганді випадки були раніше цього року, однак у серпні країну оголосили вільною від Еболи.

Походження інфекції з’ясовують

Медики встановлюють джерело зараження першої пацієнтки в Нігерії — уродженки Уганди та дружини швейцарського дипломата, який працює в Абуджі. Влада Уганди заявляла, що жінка подорожувала східною частиною ДР Конго перед транзитом через Уганду. Водночас ВООЗ і Африканські центри з контролю та профілактики захворювань не отримали підтверджених даних про її поїздку до ДР Конго.

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Швейцарський уряд повідомив Reuters, що пацієнтка, імовірно, заразилася під час перебування в Уганді. Угандійська влада відкинула цей зв’язок. Представник ВООЗ у Нігерії Павел Урсу сказав, що надана організації інформація не містила даних про поїздки жінки за межі Уганди.

Перевіряють можливий контакт в аеропорту

Керівник напряму готовності та реагування на надзвичайні ситуації Africa CDC Вессам Манкула повідомив, що перша пацієнтка в Нігерії та перший пацієнт у Кенії 3 жовтня залишили Ентеббе. Можливий контакт між ними в аеропорту перевіряють. Також слідчі з’ясовують, які медичні заклади в Абуджі відвідувала пацієнтка між появою симптомів і госпіталізацією через 48 годин.

У Кенії після першого випадку підтвердили ще вісім, а органи охорони здоров’я відстежили всі 135 контактів першого пацієнта. У Нігерії відстежують 44 контакти, хоча згодом виявили й інших. У ДР Конго від травня померли понад 4 тисячі людей із більш ніж 9 тисяч підтверджених випадків. Africa CDC попередив про надзвичайно серйозну загрозу: рівень летальності в ДР Конго наближається до 50%.

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