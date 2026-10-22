ВООЗ запустила 19 індикаторів ризиків від спеки — Health Policy Watch

Всесвітня організація охорони здоров’я, Всесвітня метеорологічна організація, ЮНІСЕФ і Фонд ООН у галузі народонаселення представили перший глобальний набір із 19 індикаторів для відстеження впливу екстремальної спеки на здоров’я вагітних жінок, немовлят і дітей. Про це повідомляє Health Policy Watch.

Країнам рекомендують зіставляти дані про температуру повітря з даними лікарень і клінік. Це має допомогти виявляти можливі сплески передчасних пологів, мертвонароджень, смертей дітей та звернень по медичну допомогу під час хвиль спеки, а також завчасно попереджати вагітних і визначати найбільш уразливі громади.

Які показники пропонують відстежувати

До ключових індикаторів увійшли передчасні пологи та амбулаторні візити, які пропонують аналізувати разом із температурою повітря. Також країнам радять контролювати випадки гіпертензії під час вагітності, пізні мертвонародження, низьку масу тіла при народженні та смертність дітей до п’яти років у медзакладах.

Окремо рекомендовано розподіляти дані про смерті й екстрені звернення під час періодів спеки за віком і статтю. Серед індикаторів також є охоплення місцевих органів охорони здоров’я системами раннього попередження та врахування жінок і дітей як окремих груп ризику в оцінках вразливості.

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Ризики для матерів і дітей

За даними установ ООН, близько 1,5 млрд дітей зазнають впливу хвиль спеки, які стають частішими, тривалішими або сильнішими. За оцінкою Lancet Countdown, у 2024 році немовлята віком до одного року пережили на 389% більше днів хвиль спеки на людину, ніж у середньому в 1986–2005 роках.

Метааналіз 198 досліджень у 66 країнах, опублікований у 2024 році, засвідчив, що хвилі спеки підвищують імовірність передчасних пологів на 26%. ВООЗ зазначає, що ускладнення передчасних пологів є провідною причиною смерті дітей віком до п’яти років.

Нові індикатори не призначені для встановлення прямого причинно-наслідкового зв’язку між спекою та конкретними наслідками для здоров’я. Водночас вони мають стати практичним інструментом для виявлення тенденцій, оцінювання потенційних ризиків і планування заходів захисту матерів та дітей.

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